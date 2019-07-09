Директор культурного центра в ЯНАО устроила сына-слесаря режиссером

Директор Пуровского центра национальных культур в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) назначила своего сына с образованием слесаря на должность режиссера. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Директор Татьяна Андугужинова проигнорировала запрет трудоустраивать родственников в муниципальные учреждения к себе в подчинение. Также она назначала сыну премии, доплаты и максимальные надбавки за интенсивность труда. Вопрос о возможности его приема на работу без необходимой квалификации и опыта на рассмотрение аттестационной комиссии при этом не выносился.

По требованию прокуратуры режиссера уволили, а директора привлекли к дисциплинарной ответственности. Андугужинова в интервью Ura.ru отметила, что ее сын справлялся с обязанностями режиссера. «Он хороший специалист, поэтому взяла. Видимо, слесарь не может работать режиссером», — сказала она.

Центр национальных культур в Тарко-Сале был учрежден в 1996 году для поддержки культур коренных народов округа — ненцев, селькупов, хантов и манси. Андугужинова возглавляет его с 2016 года.