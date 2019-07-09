В Петербурге завели уголовное дело из-за массовой драки с участием женщин

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту массовой драки. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у дома 32 по улице Купчинской. В отдел полиции после драки было доставлено пять участников инцидента в возрасте 26-47 лет, среди которых были две женщины. Позднее из больниц в полицию сообщили еще о троих участниках драки, которым понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время полиция устанавливает всех участников конфликта, а также причины его возникновения.