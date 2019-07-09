В ДТП с грузовиком в Тюменской области погибли четыре человека

В ДТП с грузовиком в Тюменской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Тюменской области. Об этом РБК сообщили в региональном управлении ГАИ.

Авария произошла в 9:00 по местному времени (7:00 мск) на 1-м километре автодороги Тобольск — Вагай. По данным ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и грузовик ГАЗ. Предварительно, иномарка на мокрой дороге выехала на встречную полосу.

В результате ДТП погибли пассажиры Ford, двое из них 1999 года рождения, личности и возраст остальных погибших устанавливаются. По предварительным данным, они находились на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте ДТП работали три бригады скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Медики констатировали смерть четырех участников аварии. Еще двое пострадавших доставлены в приемное отделение ОБ№3, куда была вызвана бригада в составе реаниматологов, травматологов, хирургов и других специалистов», — говорится в заявлении ведомства. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, у обоих есть подозрение на черепно-мозговую травму.

В настоящее время на трассе работают наряды ДПС, на место аварии выехали руководители ГИБДД Тюменской области и Тобольска. Обстоятельства инцидента выясняются, движение осуществляется без ограничений.