Путин подарил щенка красноярскому школьнику

Российский президент Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера красноярскому школьнику. Об этом сообщается на сайте краевого министерства образования.

Щенка 12-летнему Арсению Федорову от имени главы государства вручила министр образования края Светлана Маковская. Ранее мальчик написал письмо Путину, в котором просил подарить золотистого ретривера, чтобы у него «был добрый друг».

Отмечается, что подросток проходит реабилитацию по специальной программе в центре «Необыкновенный ребенок».

В феврале Путин подарил щенка золотистого ретривера девочке c аутизмом из поселка Славянка в Приморском крае. Девочка и ее мама отправляли президенту письмо с просьбой подарить домашнее животное.