В Samsung Pay появится кнопка быстрого доступа в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк и компания Samsung облегчили клиентам, пользующимся мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» и сервисом Samsung Pay, процедуру перевода денежных средств. Теперь в Samsung Pay у всех карт Сбербанка появилась кнопка быстрого перехода в «Сбербанк Онлайн» для совершения переводов, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Теперь клиенты Сбербанка могут продолжить перевод, начатый в сервисе Samsung Pay, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» с сохранением ранее введенной клиентом информации: номера телефона получателя и суммы перевода», — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что подобным образом переводы могут быть совершены по номеру телефона клиенту Сбербанка. В пресс-службе отметили, что к таким переводам будут применяться стандартные комиссии.

Новые возможности станут доступными для карт Сбербанка в Samsung Pay версии 3.8.51, при условии, что на смартфоне установлен обновленный «Сбербанк Онлайн».