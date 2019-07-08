Умер советский джазмен и основатель ансамбля «Каданс» Лукьянов

Композитор и основатель ансамбля «Каданс» Герман Лукьянов умер на 83-м году жизни, сообщает портал «Джаз.ру». Информацию об этом подтвердил работавший с ним пианист Яков Окунь в Facebook.

Композитор ушел из жизни 5 июля, причина его смерти не уточняется. Окунь добавил, что прощание с Лукьяновым пройдет 10 июля в 11:00 в ритуальном зале при морге «Медси» на Пятницком шоссе.

Лукьянов получил известность в 1960-1980-х годах прошлого века как один из ярких представителей джазового движения в СССР. Он закончил композиторского отделение Ленинградской и Московской консерватории, играл на флюгельгорне.

В 1978 году он создал ансамбль «Каданс», который гастролировал по Советскому союзу и в Европе. В 1990-е состав участников «Каданса» сократился, однако Лукьянов продолжил выступления, в том числе с коллективом джазмена Игоря Бутмана. В 2010 году вышел альбом «Постоянная величина» — запись концертного выступления нового состава ансамбля в Минске.