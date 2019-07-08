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В СПЧ назвали катастрофой ограничение закупок медоборудования за рубежом

В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) считают гуманитарной катастрофой ситуацию, связанную с ограничением закупок медоборудования за рубежом. Об этом заявил председатель постоянной комиссии СПЧ по образованию и науке Александр Асмолов, говорится в сообщении Совета.

Как заявил Асмолов, «категорически нельзя допускать «импортозамещения без границ». «Запрещение импорта необходимых протезов, перевязочных средств и медицинского оборудования чревато для страны масштабной гуманитарной катастрофой, означающей отсроченное убийство многих страдающих неизлечимыми заболеваниями людей, которые становятся жертвами непродуманной политики «импортозамещения без границ», — сказал он. По словам Асмолова, СПЧ должен уделять повышенное внимание подобным рискам для здравоохранения.

Председатель СПЧ Михаил Федотов добавил, что в ближайшее время планируется провести «круглый стол» с представителями министерств здравоохранения, экономики, Общественной палаты РФ и заинтересованных структур гражданского общества.

Постановление Правительства об ограничении списка закупок медицинских изделий за рубежом было подписано в 2016 году. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отмечала, что закупки уникального иностранного медицинского оборудования ведомство продолжит.

26 июня 2019 года список импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках был дополнен 14 видами медицинских изделий и оборудования. Мера направлена на развитие производства медицинских изделий в России, утверждали в правительстве.

Теги: СПЧ, медицинское оборудование
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