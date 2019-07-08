Немецкий кинопродюсер Браунер умер в возрасте 100 лет

Немецкий продюсер Артур Браунер умер возрасте 100 лет, об этом в 7 июля сообщает DW.com со ссылкой на его семью.

Браунер родился 1 августа 1918 года в Польше в еврейской семье. Он пережил Холокост, в 1939 году со своей семьей сбежал в Советский Союз. Впоследствии он переехал в Западную Германию, где стал заниматься продюсированием фильмов.

Фильмография Браунера включает более 300 фильмов. Среди них «Девушки в униформе» (1958 год), «Европа, Европа» (1990 год) и снятый совместно с Польшей и Россией сериал «Аляска Кид» (1993 год) и фильм «Сад Финци-Контини» (1970 год), который был удостоен премии Оскар в номинации «Самый лучший фильм на иностранном языке». Тема преследования евреев была основной в его работах.