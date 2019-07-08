Росгидромет представит систему метеобезопасности для городов-миллионников

Росгидромет представит в сентябре систему предупреждений об опасных погодных явлениях для городов-миллионников. Об этом сообщил РИА Новости глава службы Максим Яковенко.

«Система называется метеоаларм-предупреждение. Когда мы будем выдавать такое предупреждение, то власти, а это их ответственность, могут принять меры: работу на кранах запретить, из парка народ выгнать, чтобы деревья на людей не падали», — сказал Яковенко.

По словам руководителя Росгидромета, подобные ресурсы уже функционируют в Пекине, где периодичность обновления прогноза составляет 15 минут, и ряде европейских городов.

Ранее ТАСС сообщал, что Росгидромет запустил систему информирования населения и органов власти о неблагоприятных и опасных погодных явлениях «Метеопредупреждения». В июне к системе подключились все регионы страны, сообщал ТАСС.

Система «Метеопредупреждения» представляет собой интерактивную карту, участки которой размечены цветами в зависимости от уровня ожидаемой опасности.