В Хабаровске начальника управления дорог арестовали из-за взятки

В Хабаровске арестовали начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Олега Гроо, подозреваемого в получении взятки в 4 млн руб. Об этом сообщается на сайте краевого следственное управления СКР.

В отношении чиновника возбудили дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ведутся следственные действия, направленные на установления обстоятельств произошедшего. По месту жительства подозреваемого прошел обыск.

Представитель Центрального районного суда Хабаровска уточнил «РИА Новости», что Гроо арестовали до 3 сентября.

Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации администрации Хабаровска был задержан 5 июля.