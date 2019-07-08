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Самолет из Челябинска в Анталью задержали после попадания молнии

В Челябинске самолет компании Red Wings, который должен был лететь в Анталью, задержали почти на десять часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«При подлете к Челябинску самолет [из Антальи] попал в грозу. Сейчас с ним разбираются техники перевозчика», — отметили в пресс-службе.

Как уточнили порталу 74.ru в авиакомпании, инцидент произошел около полуночи, в самолет попала молния. Посадка прошла успешно, никто не пострадал, однако обратный рейс было решено перенести.

Самолет должен был вылететь в 01:40 по местному времени (23:40 мск 7 июля). Вылета ожидают 218 пассажиров.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Челябинска, расчетное время вылета самолета — 12:00 по местному времени (10:00 мск).

Теги: Самолет, Челябинск, Анталья, задержка рейса
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