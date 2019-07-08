На азотном заводе в Турции прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (совпадает с московским) в провинции Кютахья на западе страны. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные расчеты.

По словам губернатора провинции Омара Торамана, данных о погибших и пострадавших не поступало. Он отметил, что специалистам в ближайшее время предстоит установить причину случившегося.

Пользователи в социальных сетях разместили видеозапись с места происшествия. На кадрах виднеются густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом, при этом открытого огня на видно.