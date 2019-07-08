Пять человек погибли в ДТП в Белоруссии

Пять человек погибли в ДТП в Белоруссии

ДТП произошло в Березовском районе Белоруссии. В результате погибли пять человек, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление официального представителя МВД республики Ольгу Чемоданову.

По ее словам, авария произошла в воскресенье неподалеку от города Белоозерск. Установлено, что 30-летний водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в канал. На месте погибли пятеро: трое детей, а также женщина и мужчина. Всего в автомобиле находилось 10 человек. Остальные пассажиры не пострадали.

Как показал тест, в крови водителя зафиксировали 1,4 промилле алкоголя. В настоящее время водитель иномарки задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело.