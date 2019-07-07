В Ижевске посетители парка на полчаса застряли на карусели

В Ижевске посетители парка на полчаса застряли на карусели

Посетители Летнего сада им. Горького на полчаса застряли на новой карусели на высоте жилого дома. Об инциденте сообщил депутат гордумы Ижевска Борис Ломаев в Facebook.

Запись в facebook пользователя boris.lomaev

«Решили прокатиться на новых аттракционах в парке имени Горького, сходили на все, но вот стали свидетелями конфуза, один из аттракционов во время работы остановился», — написал депутат.

Как заявили порталу Izhlife в «Парках Ижевска», застрявших на карусели людей благополучно спустили на землю, а аттракцион отремонтировали.

В настоящее время устанавливаются причины нарушения работы карусели.