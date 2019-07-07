Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

«Ребенок помещен в медучреждение», — заявили в ведомстве, добавив, что по данному факту полиция начала проверку.

Как уточнила ТАСС руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Кокуева, представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к многодетной семье в село Юрьевское 5 июля, когда обнаружили мальчика во дворе.

Кокуева рассказала, что в семье один свой ребенок, один усыновленный и шесть — под опекой. «Многодетная семья положительная <...> условия для детей очень хорошие», — добавила она.

Представители отдела сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов. Остальные дети в настоящее время находятся в реабилитационном центре.