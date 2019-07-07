В Кишиневе из банка украли €1,5 млн

В Кишиневе (Молдавия) неизвестные обокрали филиал коммерческого банка Moldova-Agrinindbank. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Злоумышленники отсоединили ответвление от электросети, отключив систему сигнализации и несколько видеокамер, после чего извлекли деньги и другие ценности из всех ящиков вкладчиков.

Как пишет Publika.md, кража была совершена 6 июля в 04:00 по местному времени, полиции сообщили в 09:25. Более 20 клиентов Moldova-Agrinindbank, деньги которых хранились в ячейках банка, уведомили о краже. По предварительным данным, общая сумма ущерба составляет порядка 30 млн леев (€1,5 млн).

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК Молдавии, которая предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы. По данным Deschide.md, злоумышленников было трое.