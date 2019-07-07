В Одессе задержали взявшего заложников и требовавшего $1 млн мужчину

В Одессе задержали взявшего заложников и требовавшего $1 млн мужчину

Злоумышленник, взявший в заложники двух сотрудниц одного из финансовых учреждений Одессы, задержан. Об этом сообщается на сайте областного управления полиции.

Против мужчины 1994 года рождения возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

В ходе спецоперации с преступником были проведены переговоры. Две освобожденные заложницы госпитализированы. На месте инцидента работало руководство полиции Одесской области, следственно-оперативная группа и патрульные службы.

По данным местного издания «Думская», ЧП произошло в микрофинансовой организации «Ваша Готивочка». Террорист требовал $1 млн, но в ходе переговоров согласился на $100 тыс., пишет портал «Одесса 1».