Актер телеканала Disney Кэмерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер Кэмерон Бойс, известный по проектам телеканала Disney, скончался в возрасте 20 лет. Об этом сообщает ABC News.

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В семье актера сообщили телеканалу, что причиной стало заболевание, однако подробности не уточняются. «Он скончался во сне из-за приступа, который был результатом продолжительной болезни, от которой он лечился», — сказал представитель семьи.

Бойс родился 28 мая 1999 года в Лос-Анджелесе. Он участвовал в таких проектах студии Disney, как мюзикл «Наследники», где он играл сына Стервеллы Де Виль из ленты «101 далматинец», а также сериалах «Джесси» и «Остин и Элли». Он также снимался в фильмах «Зеркала» и «На крючке».