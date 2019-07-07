Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки

Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки. Об этом он заявил на одном из концертов, видеозапись которого опубликовал в Twittter корреспондент BBC News Алим Макбул.

Журналист рассказал, что концерт проходил в Гайд-парке в Лондоне. «Вот что произойдет. Мне сделают операцию по трансплантации почки в сентябре этого года. Все хорошо, у меня есть донор», — сказал Уандер. Он также призвал не верить слухам.

Портал TMZ добавляет, что музыкант сообщил, что проведет еще три концерта, а после этого сделает перерыв в турне. Ранее в июле издание Detroit Free Press сообщило со ссылкой на источники, что у Уандера серьезные проблемы со здоровьем. Один из собеседников отмечал, что музыкант находится в турне с медиками. Портал добавлял, что слухи пошли от радиоведущего из Филадельфии, который заявлял, что у музыканта почечная недостаточность, и он начал проходить процедуру диализа.

Стиви Уандер является незрячим музыкантом, певцом, композитором, вокалистом, продюсером и общественным деятелем. Он стал одним из основоположников современного соула и R’n’B, а также является 25-кратным лауреатом музыкальной премии «Грэмми».