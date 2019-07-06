Катер с туристами врезался в Вестминстерский мост в Лондоне

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,28 63,27 EUR Нал. 72,24 71,18 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 610,00 +658,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
Как технологии позволяют снизить риск онкозаболеваний РБК и Philips, 21:03 Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде Общество, 21:03 Катер с туристами врезался в Вестминстерский мост в Лондоне Общество, 20:30 В ОБСЕ одобрили резолюцию о непризнании Крыма частью России Политика, 20:28 В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами Общество, 20:12 Украина получила первую в истории партию нефти из США Политика, 19:56 100-летняя история: от первой электробритвы до космических технологий РБК и Philips, 19:45 В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян Общество, 19:44 «Рубин» раскрыл срок контракта с 18-летним хавбеком из Грузии Спорт, 19:31 Журналист Los Angeles Times заявил о травле после статьи о Крыме Общество, 19:15 Грузинский министр выступила за прагматизм в отношениях с Москвой Политика, 19:08 Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали Общество, 19:06 Суперкубок России по футболу. «Локомотив» — «Зенит». Онлайн Спорт, 19:00 Омбудсмен сообщила детали о здоровье избитой в Ингушетии девочки Общество, 18:56
Общество ,  
0 
Катер с туристами врезался в Вестминстерский мост в Лондоне

Вестминстерский мост в Лондоне временно закрыли после того, как в него врезался экскурсионный катер с туристами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции Лондона.

«Лондонские пожарные и местные власти на месте. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что инцидент не связан с терроризмом.

Как уточняет издание Daily Mirror, речь идет о судне City Cruiser, которое застряло под конструкцией моста. На месте работают экстренные службы. 

Разводной Вестминсктерский мост над Темзой был открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, а также его супругой Александрой. 

Теги: Великобритания, Лондон, Темза
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter