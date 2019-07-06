Катер с туристами врезался в Вестминстерский мост в Лондоне

Катер с туристами врезался в Вестминстерский мост в Лондоне

Вестминстерский мост в Лондоне временно закрыли после того, как в него врезался экскурсионный катер с туристами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции Лондона.

«Лондонские пожарные и местные власти на месте. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что инцидент не связан с терроризмом.

Как уточняет издание Daily Mirror, речь идет о судне City Cruiser, которое застряло под конструкцией моста. На месте работают экстренные службы.

Разводной Вестминсктерский мост над Темзой был открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, а также его супругой Александрой.