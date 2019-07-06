Выписывавшего штрафы за неправильную парковку мошенника поймали в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,29 63,27 EUR Нал. 72,25 71,22 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 553,00 +601,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре Общество, 18:33 Выписывавшего штрафы за неправильную парковку мошенника поймали в Москве Общество, 18:17 К бегу какой сложности вы готовы. Тест РБК и Philips, 18:10 Женская сборная России по баскетболу потеряла шансы сыграть на Олимпиаде Спорт, 17:58 В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн Общество, 17:52 «Челси» продлил контракт с футболистом сборной Англии Спорт, 17:25 В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в океане Технологии и медиа, 17:19 При столкновении трех машин в Подмосковье пострадали три ребенка Общество, 17:10 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 17:00 У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии Общество, 16:57 Серена Уильямс вышла в 1/8 финала Уимблдона Спорт, 16:56 Минтранс дал Шереметьево 1,5 месяца для решения проблемы с выдачей багажа Общество, 16:51 Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья Политика, 16:47 Как заранее диагностировать заболевания сердца и сосудов РБК и Philips, 16:40
Общество ,  
0 
Выписывавшего штрафы за неправильную парковку мошенника поймали в Москве

Инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) помог задержать в столице мужчину, который выписывал автомобилистам поддельные штрафы за парковку в неположенном месте. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

Как рассказали очевидцы, гражданин занимался вымогательством, выписывая штрафы прямо на месте. Он выдавал себя за инспектора Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Одетого в куртку со светоотражающими элементами с аббревиатурой ЦОДД мужчину заметил инспектор МАДИ, патрулировавший территорию в районе Патриарших прудов.

На просьбу сотрудника МАДИ представиться мужчина предъявил поддельное удостоверение. Он утверждал, что работает совместно с ГИБДД и МАДИ. Инспектор вызвал полицию. Мужчину задержали и доставили в отделение. 

Теги: Москва, ЦОДД, мошенничество, МАДИ, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter