Выписывавшего штрафы за неправильную парковку мошенника поймали в Москве

Инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) помог задержать в столице мужчину, который выписывал автомобилистам поддельные штрафы за парковку в неположенном месте. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

Как рассказали очевидцы, гражданин занимался вымогательством, выписывая штрафы прямо на месте. Он выдавал себя за инспектора Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Одетого в куртку со светоотражающими элементами с аббревиатурой ЦОДД мужчину заметил инспектор МАДИ, патрулировавший территорию в районе Патриарших прудов.

На просьбу сотрудника МАДИ представиться мужчина предъявил поддельное удостоверение. Он утверждал, что работает совместно с ГИБДД и МАДИ. Инспектор вызвал полицию. Мужчину задержали и доставили в отделение.