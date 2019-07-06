В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в океане

Экипажу пилотируемого космического корабля «Федерация» при нештатной ситуации грозит гибель в случае приводнения в Тихом океане, так как в этом регионе Россия не располагает высокоскоростными судами. Об этом сообщил в рамках VIII международного молодежного форума «Инженеры будущего» начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Верховский, передает «РИА Новости».

«Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту, до места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток — мы можем потерять экипаж», — сказал Верховский.

Он также заявил о необходимости изменения технологии посадки кораблей «Федерация», так как с этим также имеются проблемы. Верховский отметил, что на космическом корабле планировалось провести реактивную посадку, однако полигонов, позволяющих обеспечить точную посадку аппарата, возвращающегося из космоса, в России немного.

«Скорее всего, от таких реактивных парашютных посадок придется отказаться, а попытаться садиться на существующие площадки», — пояснил Верховский.

РКК «Энергия» разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль «Федерация» с 2009 года. Согласно плану он должен заменить корабли «Союз» и «Прогресс» и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд руб.