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Кириенко заявил об ошибочности идеи молодежи об эмиграции из России

Для самореализации молодым людям необязательно эмигрировать на Запад. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Идея, что для того, чтобы самореализоваться, надо куда-то уехать, ошибочна в корне», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, среди его знакомых, эмигрировавших из России, «реализовались единицы».

Кириенко прокомментировал данные соцопроса Левада-центра, согласно которым 41% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хочет эмигрировать из России. Он отметил, что в центре работают «неплохие профессионалы», но они «часто заинтересованы в ярком политическом эффекте». «У нас большое количество социологических служб в стране, картинки и оценки разные», — напомнил Кириенко.

Кириенко также заявил о возможностях для профессионального развития в России людей, выросших на постсоветском пространстве. «Ни в одной стране мира никогда не будет сопоставимых условий для развития и роста, как в России», — добавил он.

По словам представителя администрации президента, сегодня «огромное количество молодых ученых» возвращается в Россию, понимая, что «возможности для творчества и самореализации несопоставимы».

Согласно опросу холдинга «Ромир», проведенного в октябре 2018 года, большинство россиян (88%) заявили о нежелании эмигрировать в другую страну, переезд рассматривают только 12% респондентов.

Теги: Сергей Кириенко, эмиграция
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