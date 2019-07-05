В Думу внесли проект о запрете подозреваемым в терроризме состоять в НКО

В Думу внесли проект о запрете подозреваемым в терроризме состоять в НКО

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает быть участником некоммерческих организаций (НКО) тем, чьи денежные средства или имущество заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности. Документ опубликован в базе данных Думы.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О свободе совести и о религиозных объединениях». Из документа следует, что запрет на участие в НКО снимается после отмены решения о замораживании средств.

В пояснительной записке говорится, что такая мера «позволит дополнительно оградить некоммерческий сектор от его использования в целях финансирования террористической деятельности, снизит его уязвимость».

Решение о замораживании средств или имущества в связи с подозрениями в террористической деятельности принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма, созданная в 2015 году по указу президента.