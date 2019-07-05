Сотрудница «Почты России» на Урале похитила 21 тыс. лотерейных билетов

В суд Екатеринбурга направили уголовное дело против экс-главы отдела продаж отделения «Почты России», обвиняемой в присвоении лотерейных билетов на 2,1 млн руб. для получения по ним выигрышей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Дело заведено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение имущества, совершенное лицом с использованием своего положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, с декабря 2017 года по март 2018-го сотрудница екатеринбургского почтамта вместо того, чтобы уничтожать остатки нераспроданного тиража, присвоила себе 21,3 тыс. лотерейных билетов по 100 руб. каждый.

Женщина использовала билеты при розыгрыше и получала по ним выигрыши. В результате преступных действий обвиняемой причинен материальный вред «Почте России» в размере свыше 2,1 млн руб.

Дело в отношении сотрудницы «Почты России» будет рассматривать Кировский районный суд. За присвоение лотерейных билетов 54-летней женщине грозит до десяти лет лишения свободы.