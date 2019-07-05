Суд приговорил руководителя банды Трунова к 24 годам тюрьмы

Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко (прозвище Челентано), одного из руководителей банды Трунова, к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «РИА Новости».

Радченко также обязали выплатить штраф в 1 млн руб. Суд постановил, что мужчина осознавал опасность своих преступлений и действовал умышленно. Согласно приговору, в ОПГ Трунова Радченко «непосредственно руководил организацией преступлений», в том числе участвуя в них лично, а также снабжал членов группировки оружием. Сам мужчина свою вину не признал.

Рассмотрение уголовного дела Радченко, которого в том числе обвинили в руководстве ОПГ, бандитизме, убийствах, мошенничестве и вымогательстве, началось в закрытом режиме в конце августа 2017 года.

Группировка Александра Трунова (в 2012 году приговорен к 22 годам колонии строгого режима) действовала в Новосибирске в девяностых и двухтысячных годах. Трунов был задержан в 2009 году, тогда же Радченко бежал за границу. В 2014 году он был задержан в Австрии, через год Россия добилась его экстрадиции.