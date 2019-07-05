Чилингаров опроверг сообщения о резком ухудшении самочувствия

Депутат Госдумы и ученый-океанолог Артур Чилингаров в разговоре с РБК опроверг сообщения о том, что ему стало плохо и потребовалась госпитализация.

«Это все левая информация, я же сейчас с вами разговариваю», — заявил РБК Чилингаров.

О том, что Чилингаров внезапно почувствовал себя плохо, сообщал Telegram-канал Mash. Канал сообщил, что инцидент произошел в московском офисе партии «Единая Россия», где проходит политическая конференция. Mash писал, что ему оказывают экстренную помощь и вызвали скорую помощь.

«С Артуром Чилингаровым все хорошо, он почувствовал легкое недомогание. Продолжит работу на конференции», — заявили РБК в пресс-службе партии «Единая Россия». Один из участников политической конференции, которая 5 июля проходит в штаб-квартире «Единой России» на Кутузовском проспекте, рассказал РБК, что видел как врачи измеряют давление Чилингарову.

В 1998 году Чилингаров вошел в состав политсовета созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым движения «Отечество». В декабре 2001 года он был избран членом Высшего совета партии «Единая Россия». В августе 2012-го Чилингаров назначен специальным представителем президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.