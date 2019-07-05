В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой «Роснефти» Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, я, честно говоря, не знаю о проекте Baza. Мы не ознакомились с этим материалом, поэтому я ничего вам не могу сказать», — заявил представитель Кремля.

Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья общей стоимостью около 20 млрд руб. По данным Baza, после развода в 2017 году со второй женой, Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы «Ж».

Площадь участка, на котором глава «Роснефти» строит новый дом, увеличилась почти в два раза: с 3 до 7,8 гектара. На участке строятся три здания: гостевой и хозяйские особняки, а также дом для охраны. Их общая площадь составляет 25 тыс. кв. м, площадь каждого дома — около 12 тыс. кв. м, утверждает проект.

По словам собеседников Baza, строительство одного квадратного метра обойдется примерно в $5 тыс., отделки и интерьеров — около €25 тыс. за квадратный метр в доме Сечина и €10–15 тыс. в гостевом доме. Отделка всех подсобных помещений обойдется примерно в €112 млн в хозяйском особняке и 48 млн евро в гостевом.