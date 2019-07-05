В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

В «Москва-Сити» появится новый небоскреб с жилыми помещениями. Он станет самым высоким жилым зданием в Европе — по проекту его высота составит 405 м, рассказали представители власти Москвы и «Мосинжпроекта» на Московском урбанистическом форуме, передает агентство «Москва».

На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити». Первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроект» Альберт Суниев сообщил, что здание будет построено в форме скошенной призмы. В нем предусмотрены 101 надземный этаж и три подземных. Высота стилобатной части составит 80 м.

«Это уникальный по функциональным, визуальным и технологическим параметрам объект, аналоги которого отсутствуют не только в России, но и в Европе», — отметил Суниев.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин также подтвердил, что речь идет о самой высокой в Европе жилой башне. Работы по проекту уже начались, сказал он. «В настоящее время идет устройство тестовых свай и ограждение котлована. Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок», — сообщил Хуснуллин. Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что в пиковый период работ на строительстве будут работать не менее 2 тыс. человек.

Автор проекта — Сергей Скуратов. Будущий небоскреб будет называться One Tower. Скуратов рассказал, что на высоте 400 м в здании будет обустроена смотровая площадка. «Туда идет отдельно лифт, там будут ресторан и смотровая площадка, на которой можно проводить всякие мероприятия и просто подниматься и смотреть на город. Я не знаю, как это будет устроено, может быть, это будет по билетам, как обычно бывает. Это самая высокая отметка — 400 м. Окна будут от пола до потолка 6 м», — сообщил он.