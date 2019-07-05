Продюсер сообщил о состоянии здоровья Юрия Шатунова после операции

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов чувствует себя хорошо после перенесенной операции. Об этом РБК сообщил продюсер группы Андрей Разин.

По словам продюсера Шатунов с детства страдал от хронического гайморита. После операции, которую ему сделали еще в советские времена, гайморит его не беспокоил, однако позднее вновь начались обострения.

«На гастролях он почувствовал себя очень плохо. На концерте в Сочи 1 июля он три часа работал на антибиотиках, на обезболивающих. После концерта он потерял сознание, его привели в чувство. После этого сразу вылетел в Москву, прошел обследование, и 4 июля в восемь утра был прооперирован», — рассказал продюсер.

Как подчеркнул Разин, певец проведет в больнице еще полторы недели, после чего ему сделают еще одну операцию.

Юрий Шатунов — бывший солист группы «Ласковый май». Ему 45 лет. В первый состав «Ласкового мая» он попал в 1986 году. В 1991 году после распада группы он начал сольную карьеру.