Левада-центр сообщил о росте одобрения деятельности Путина

Одобрение россиянами деятельности президента России Владимира Путина в июне 2019 года выросло по сравнению с весной. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

В июне деятельность Путина одобрили 68% респондентов по сравнению с 66% в мае. С января доля россиян, одобряющих работу президента, выросла на 4%.

Вместе с тем уровень одобрения все еще не достиг значений 2018 года. По сравнению с маем 2018 года доля тех, кто одобряет работу Путина, снизилась на 11%. В мае 2018 года 79% респондентов поддерживали его деятельность и всего 20% не поддерживали.

Наиболее высокий уровень поддержки президента был зафиксирован в 2015 году — 89%, наиболее низкий уровень наблюдался в начале его карьеры, в 2000 году — 61%.