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Левада-центр сообщил о росте одобрения деятельности Путина

Одобрение россиянами деятельности президента России Владимира Путина в июне 2019 года выросло по сравнению с весной. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

В июне деятельность Путина одобрили 68% респондентов по сравнению с 66% в мае. С января доля россиян, одобряющих работу президента, выросла на 4%.

Вместе с тем уровень одобрения все еще не достиг значений 2018 года. По сравнению с маем 2018 года доля тех, кто одобряет работу Путина, снизилась на 11%. В мае 2018 года 79% респондентов поддерживали его деятельность и всего 20% не поддерживали.

Наиболее высокий уровень поддержки президента был зафиксирован в 2015 году — 89%, наиболее низкий уровень наблюдался в начале его карьеры, в 2000 году — 61%.

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Доля россиян, считающих, что страна развивается в правильном направлении, незначительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Так, в июне 2019 года 48% респондентов ответили положительно на вопрос о том, идет ли страна по верному пути, тогда как в 2018 году курсом государства были довольны 46% населения. По сравнению с январем 2019 года доля россиян, одобряющих направление развития государства, выросла на 6%.

В конце мая опрос ВЦИОМа показал, что Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, назвали 31,7% опрошенных.
 

Теги: социологи, одобрение, деятельность, Владимир Путин, опрос
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