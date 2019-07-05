В России упростили порядок нотариального ведения наследственных дел

В России вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении порядка нотариального ведения наследственных дел. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты, передает «РИА Новости».

Согласно документу, теперь нотариусы могут напрямую запросить у Кадастровой палаты информацию из госреестра о документах — основаниях регистрации вещного права наследодателя.

Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова пояснила, что по новым правилам нотариус может получить необходимые для ведения дела документы без посредничества наследников, запросив данные как в бумажном, так и в электронном формате, и лично подписав запрос.

Ранее нотариус не имел права самостоятельно запрашивать информацию из госреестра — данные предоставлялись лишь по запросу правообладателя или доверенного лица.