В Красноярском крае школьник прострелил сверстнику ухо на тренировке

Следователи начали проверку после того, как 12-летний мальчик прострелил сверстнику ухо на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел 9 июня в селе Веселое Тасеевского района Красноярского края во время подготовки к летним соревнованиям по стрельбе. На стадионе находились 12-летний мальчик с другими детьми и тренером.

По окончании стрельб один из подростков самостоятельно пошел заменить мишень, но в это время его сверстник открыл стрельбу из пневматической винтовки. Металлическая пуля попала в область уха мальчика, не задев жизненно важные органы.

В момент происшествия тренер отвечала на вопросы других детей. В настоящее время следователи опрашивают тренера и свидетелей происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.