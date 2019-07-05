Лайнер из Нью-Йорка экстренно сел в Бостоне из-за дыма в салоне

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,48 +0,16 EUR Бирж. 71,62 +0,23 Brent 63,58 +0,94% USD Нал. 63,94 63,00 EUR Нал. 72,17 71,09 USD ЦБ 63,40 -0,09 EUR ЦБ 71,54 -0,06 EUR/USD 1,1293 +0,0015 BTC/USD Бирж. 11 150,00 -23,00 IMOEX 2 842,78 +0,67% RTSI 1 411,53 +0,71% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Netflix $470 (+23,12%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 206,41 (+13,28%) прогноз Атон к 04.07.20
Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+22,83%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Netflix $470 (+23,12%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 206,41 (+13,28%) прогноз Атон к 04.07.20
Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+22,83%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 63,4 (-0,09) Quote, 04 июл, 15:56
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 71,54 (-0,06) Quote, 04 июл, 15:56
Десять ошибок брендов при создании роликов для соцсетей и YouTube Pro, 09:05 РАНХиГС опросила молодежь о желаемом уровне зарплат Общество, 09:03 «Единая Россия» введет KPI и пообещает увольнения в «худших» регионах Политика, 09:00 В Красноярском крае школьник прострелил сверстнику ухо на тренировке Общество, 08:57 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 08:48 На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики Политика, 08:34 Лайнер из Нью-Йорка экстренно сел в Бостоне из-за дыма в салоне Общество, 08:31 Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» заподозрили в отмывании денег Общество, 08:24 Объесть рестораны: кто заработает на заказах еды в интернете Pro, 08:14 Десять кораблей Черноморского флота приступили к учениям Политика, 08:07 В Вирджинии неизвестный ранил троих человек в центре донорства плазмы Общество, 07:46 Губернатор Иркутской области ввел новые компенсации ущерба из-за паводка Общество, 07:15 Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса РБК и ВТБ, 07:13 От такси до инкубаторов: 5 крупнейших выходов на биржу 2019 года Quote, 07:05
Общество ,  
0 
Лайнер из Нью-Йорка экстренно сел в Бостоне из-за дыма в салоне

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Нью-Йорка в Лондон, совершил экстренную посадку в аэропорту Бостона после возгорания на борту, сообщает CBS Boston.

Как отмечает телеканал, в салоне самолета загорелось пассажирское кресло. Возгорание было ликвидировано экипажем, однако капитан решил на всякий случай совершить посадку.

Полиция штата Массачусетс сообщила, что возможной причиной возгорания на борту стал внешний аккумулятор для мобильного телефона, вставленный между сиденьями самолета. В результате происшествия никто не пострадал.

Авиакомпания подтвердила инцидент, сообщив, что самолет совершил посадку из-за сообщений о дыме в салоне.

«Безопасность клиентов и команды является нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы проводим расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении Virgin Atlantic, которое цитирует CBS.

Теги: Пожар, Бостон, Самолет
Материалы по теме
В аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку военный самолет
Общество
Мужчина выпал из отсека шасси самолета при посадке в Лондоне
Общество
Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter