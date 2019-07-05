Лайнер из Нью-Йорка экстренно сел в Бостоне из-за дыма в салоне

Лайнер из Нью-Йорка экстренно сел в Бостоне из-за дыма в салоне

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Нью-Йорка в Лондон, совершил экстренную посадку в аэропорту Бостона после возгорания на борту, сообщает CBS Boston.

Как отмечает телеканал, в салоне самолета загорелось пассажирское кресло. Возгорание было ликвидировано экипажем, однако капитан решил на всякий случай совершить посадку.

Полиция штата Массачусетс сообщила, что возможной причиной возгорания на борту стал внешний аккумулятор для мобильного телефона, вставленный между сиденьями самолета. В результате происшествия никто не пострадал.

Авиакомпания подтвердила инцидент, сообщив, что самолет совершил посадку из-за сообщений о дыме в салоне.

«Безопасность клиентов и команды является нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы проводим расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении Virgin Atlantic, которое цитирует CBS.