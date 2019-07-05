В Израиле в возрасте ста лет умерла член Московской Хельсинкской группы

В Израиле в возрасте ста лет умерла правозащитница и член Московской Хельсинкской группы Мальва Ланда. Об этом сообщается на сайте МХГ.

«Удивительный, светлый, очень смелый человек. В последние годы Мальва Ланда тяжело болела, жила в доме престарелых в Израиле, в окружении родных и медиков», — говорится в сообщении. Она умерла 3 июля в городе Хайфа.

По образованию Ланда была геологом. В 1976 году она вступила в Московскую Хельсинкскую группу. Тогда же ее приговорили к двум годам ссылки в Читинской области и штрафу после того, как в ее квартире произошел пожар «при странных обстоятельствах». В ее защиту выступал советский физик, создатель водородной бомбы и правозащитник Андрей Сахаров.

Впоследствии она стала одной из распорядительниц Фонда помощи политзаключенным и их семьям. В 1980 году на нее завели уголовное дело за распространение «заведомо ложных измышлений», в результате чего ее приговорили к пяти годам ссылки в Казахстане.

С 1995 года она жила в Москве и сотрудничала с газетой «Экспресс-Хроника» и журналом «Правозащитник».