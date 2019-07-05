Экс-главу Ростехнадзора по Петербургу перевели под домашний арест

Экс-главу Ростехнадзора по Петербургу перевели под домашний арест

Бывшего главу управления Ростехнадзора по Санкт-Петербургу Григория Слабикова, задержанного по делу о мошенничестве, отпустили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

«Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об избрании Слабикову меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в пресс-службе.

Таким образом суд отказал следствию в продлении срока содержания под стражей. Агентство добавляет, что Слабиков признался в мошенничестве и вернул похищенные средства.

В мае 2018 года правоохранительные органы провели обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора. Они были связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), общая сумма которых оценивается в 4 млрд руб.