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Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
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Экс-главу Ростехнадзора по Петербургу перевели под домашний арест

Бывшего главу управления Ростехнадзора по Санкт-Петербургу Григория Слабикова, задержанного по делу о мошенничестве, отпустили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

«Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об избрании Слабикову меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в пресс-службе.

Таким образом суд отказал следствию в продлении срока содержания под стражей. Агентство добавляет, что Слабиков признался в мошенничестве и вернул похищенные средства.

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По делу главы Ростехнадзора по Петербургу арестовали его дочь

В мае 2018 года правоохранительные органы провели обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора. Они были связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), общая сумма которых оценивается в 4 млрд руб.

По версии правоохранительных органов, в Петербурге создали преступную схему, связанную с саморегулирующимися строительными организациями. В создаваемых для покрытия ошибок фондах исчезали средства. «Фонтанка» отмечала, что Слабиков оказывал злоумышленникам покровительство.

Источники издания сообщали, что при обысках в квартире, загородном доме и банковских ячейках Слабикова нашли более 1 млрд руб. наличными. Помимо этого у него обнаружили драгоценности и десятки дорогих часов. Суд также арестовал его дочь Елену Слабикову.

Теги: Ростехнадзор, Санкт-Петербург, домашний арест
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