В Бразилии бизнесмен покончил с собой на симпозиуме с участием министра

В Бразилии бизнесмен покончил с собой на симпозиуме с участием министра

В Бразилии 70-летний бизнесмен Сади Паулу Кастиэл Житз покончил с собой во время симпозиума по поставкам природного газа. Об этом сообщает телеканал Globo.

Мероприятие проходило в конференц-зале одного из отелей города Аракажу. В нем участвовали губернатор штата Сержипи Беливалду Шагас и министр горнорудной промышленности и энергетики страны Бенту Коста Лима Лейт.

«Мы знали, что у Сади финансовые проблемы, трудности с его компанией. К сожалению, в момент слабости он покончил жизнь самоубийством», — сказал губернатор Беливалду Шагас. Он также выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что в связи со случившимся мероприятие приостановили.

Прощание с предпринимателем состоится в пятницу, 5 июля, а на следующий день пройдет кремация.

Бизнесмен являлся президентом Торгово-деловой ассоциации Сержипи и владел фабрикой по производству керамики Escurial. Однако в мае 2019 года на предприятии прошли сокращения. В компании заявляли, что основной причиной была цена на газ.