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В Петербурге пенсионер сбил на машине ребенка-инвалида

В Петербурге 71-летний пенсионер сбил на автомобиле пятилетнего ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

По данным ведомства, ДТП произошло 29 июня на проспекте Обуховской обороны. Ford Mondeo совершил касательное столкновение с коляской, в которой находился мальчик, и скрылся с места аварии.

Как отмечает «Фонтанка», коляску везла мать ребенка. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Мужчину доставили в полицию. В отношении задержанного составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП.

Теги: Санкт-Петербург, ДТП, пенсионер
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