Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

Таким образом, суд оставил в силе вердикт арбитража, по которому Литва не получит переплату в размере € 1,5 млрд ($1,9 млрд) за проданный ей российский газ. Кроме того, было отклонено утверждение о несправедливости цен на газ, который «Газпром» поставлял предприятию Lietuvos Dujos с 2006 по 2015 год.

Помимо этого, суд обязал Литву возместить российской компании судебные издержки.

Литовское Министерство энергетики заявило BNS, что оценивает мотивы и решение суда. Там отметили, что предпримут дальнейшие шаги только после того, как ознакомятся с обоснованием решения.