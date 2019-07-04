В Москве протек аквариум из Книги рекордов Гиннесса

Фото: Денис Шиков для РБК

В ТЦ «Авиапарк» произошла протечка в цилиндрическом аквариуме, который является одним из самых больших в Европе. Фотографии работ на месте утечки есть в распоряжении РБК. В ТЦ сообщили, что ведутся плановые работы, угрозы для посетителей «Авиапарка» и обитателей аквариума нет.

«Вокруг аквариума есть железные кольца, они прошиты слоем герметика, который каждый год меняется. Работы будут идти еще три дня, соответственно, какие-то подтеки в это время могут происходить. Но ничего страшного не происходит, угрозы жизни наших морских обитателей нет», — рассказал представитель ТЦ.

РБК направил запрос в компанию Concept Management, Inc. (ICM), сконструировавшую аквариум для ТЦ «Авиапарк».

Аквариум в ТЦ «Авиапарк» в 2015 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире цилиндрический аквариум. Он содержит 370 тыс. л воды и порядка 2,5 тыс. рыб. Его высота — 20,3 м.