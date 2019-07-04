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Глава «Нафтогаза» передал часть зарплаты на помощь военным в Донбассе

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев отчитался о своих тратах на благотворительность за первое полугодие. Об этом сообщает TCH со ссылкой на Facebook Коболева.

«Передал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн (около 14,4 млн руб. — РБК). Это весь мой заработок в «Нафтогазе» за период от середины января и до середины июня. В частности, каждому из фондов «Вернись живым», «Таблеточки» и «Народный тыл — Реабилитация» передал по 1 млн 865,7 тыс. грн. Фонд «Благомай» — 270 тыс. грн», — написал Коболев.

На перечисленные деньги благотворительные фонды, по словам руководителя «Нафтогаза», закупили оборудование и экипировку для украинских защитников, профинансировали обучение офицеров ВСУ по новой программе, закупили лекарства для онкобольных детей, спонсировали оздоровление детей и родственников погибших военнослужащих, а также организовали профориентацию для 1000 детей из семей переселенцев, детдомов и интернатов.

Коболев пообещал, что будет и дальше до конца года перечислять средства в фонды. Как сообщил ТСН 28 июня, за 2018 год членам правления «Нафтогаза» выдали премии на общую сумму 389,3 млн гривен (свыше 955 млн руб.).

На сайте фонда «Вернись» живым указано, что он оказывает помощь украинским военным. «Благодаря неравнодушным людям, мы отправили на передовую более 900 тепловизоров, более 1000 планшетов с программным обеспечением для артиллеристов, 95 квадрокоптеров для аэроразведки, 20 авиационных GPS и порядка 60 автомобилей. Фонд установил радарные комплексы на фрегат «Гетьман Сагайдачный», тральщик «Горловка» и корабль «Донбасс». Мы обучили 350 снайперов, 700 саперов и более 2 тысяч артиллеристов», — говорится в отчете фонда.

Теги: Украина, «Нафтогаз Украина», благотворительность, премии
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