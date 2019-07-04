В России появится первый ГОСТ на тофу

В России появится первый ГОСТ на тофу

В России 3 июля впервые утвердили ГОСТ Р 58441-2019 «Продукты пищевые соевые. Тофу. Общие технические условия» в связи с растущим спросом на продукты азиатской кухни. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Согласно сообщению, это первый нормативно-технический документ в отношении тофу, принятый в России.

Принятый ГОСТ устанавливает определение «тофу», его основные показатели и требования к сырью, упаковке, маркировке, транспортировке, хранению и контролю.

Отмечается, что межгосударственный стандарт введут с 1 января 2020 года.

Тофу — традиционный продукт азиатской кухни, который производится из бобов сои. Его также называют соевым творогом.