Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая актриса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,41 +0,09 EUR Бирж. 71,51 +0,12 Brent 63,09 +0,16% USD Нал. 63,73 63,01 EUR Нал. 71,91 71,14 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1277 0,0000 BTC/USD Бирж. 11 795,00 -189,00 IMOEX 2 821,80 -0,08% RTSI 1 401,65 +0,01% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 03 июл, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 03 июл, 13:16
Следователи возбудили дело после взрывов фейерверков в Минске Общество, 10:17 Ученые назвали препятствующий риску развития рака и диабета продукт Общество, 10:16 МЧС предупредило о сильном ветре в Москве Общество, 10:14 10 формул спокойствия РБК Стиль и Altay Resort, 10:12 Симптомы выгорания: что делать при массовом уходе сотрудников Pro, 10:11 Мухаммад Юнус — РБК: «Работать на других — противоестественно» Pro, 10:09 Скворцова попросила вместо SSJ100 закупить Минздраву французский Falcon Общество, 10:00 Минсельхоз объяснил инициативу по регулированию сбора диких ягод и грибов Общество, 09:59 Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева Общество, 09:56 Как алгоритм стал лучшей подружкой для растерянных женщин — Bloomberg Pro, 09:56 Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая актриса Общество, 09:42 Купальни, музыка и ретеш: как живут в Будапеште РБК и ОТП Банк, 09:42 Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате Общество, 09:39 Северная Корея отпустила задержанного австралийского студента Общество, 09:26
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая актриса

Американская темнокожая актриса Холли Бэйли сыграет Ариэль в новой экранизации «Русалочки» Disney. Об этом компания сообщила в Twitter.

«После длительных поисков стало ясно, что Холли обладает редким сочетанием души, сердечности, молодости, невинности и внутреннего содержания — плюс великолепный поющий голос», — заявил режиссер Роб Маршалл, передает издание Variety.

Таким образом, Бэйли присоединится к актерскому составу, в который входят американская певица Нора Лам, известная как Awkwafina, и актер Джейкоб Трамбле. Отмечается, что создатели ведут переговоры с актрисой Мелиссой Маккарти о роли Урсулы.

Над сценарием новой «Русалочки» работает Джейн Голдман («Дом странных детей Мисс Перегрин»), композиторами кинокартины выступят Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда (авторы музыки к фильмам и бродвейским мюзиклам).

Яндекс. Директ

Холли Бэйли входит в состав группы Chloe x Halle.

Теги: Disney, экранизация, актриса, афроамериканец
Материалы по теме
Disney назвала даты выпуска новых «Звездных войн»
Общество
Walt Disney запустит доступный по подписке сервис с фильмами и мультиками
Технологии и медиа
Гендиректор Walt Disney заявил о планах уйти в отставку в 2021 году
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter