Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая актриса

Американская темнокожая актриса Холли Бэйли сыграет Ариэль в новой экранизации «Русалочки» Disney. Об этом компания сообщила в Twitter.

«После длительных поисков стало ясно, что Холли обладает редким сочетанием души, сердечности, молодости, невинности и внутреннего содержания — плюс великолепный поющий голос», — заявил режиссер Роб Маршалл, передает издание Variety.

Таким образом, Бэйли присоединится к актерскому составу, в который входят американская певица Нора Лам, известная как Awkwafina, и актер Джейкоб Трамбле. Отмечается, что создатели ведут переговоры с актрисой Мелиссой Маккарти о роли Урсулы.

Над сценарием новой «Русалочки» работает Джейн Голдман («Дом странных детей Мисс Перегрин»), композиторами кинокартины выступят Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда (авторы музыки к фильмам и бродвейским мюзиклам).