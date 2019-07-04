У западного берега Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

У западного побережья Канады произошли подземные толчки магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 196 км от острова Кэмпбелл в канадской провинции Британская Колумбия.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:30 по UTC (07:30 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.

О пострадавших или разрушениях при землетрясении не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

