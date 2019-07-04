В Краснодаре загорелся склад на площади 1,2 тыс. кв. м

В Краснодаре загорелся склад на площади 1,2 тыс. кв. м

В Краснодаре загорелось складское помещение на улице Кореновская. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Видео: ghestkrd / VK

По данным управления, сообщение о пожаре на складе поступило в 04:00 (совпадает с мск) 4 июля. По прибытии на место происшествия пожарные заявили об угрозе распространения огня.

Спустя полчаса был объявлен повышенный ранг сложности пожара. Площадь возгорания на тот момент составляла 800 кв. м. В 06:54 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.