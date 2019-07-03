На мосту на юге Петербурга после ДТП повисла фура

На мосту на юге Петербурга после ДТП повисла фура

На юге Санкт-Петербурга произошла крупная авария. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицию.

ДТП произошло на Невском путепроводе. Столкнулись четыре автомобиля: Lexus, который находился под управлением 25-летнего молодого человека, грузовик Volvo, которым управлял 57-летний мужчина, автобус Volgabus, за рулем которого находился 59-летний водитель, и автомобиль Ford Galaxy.

Жертвой аварии стал 49-летний водитель Ford, он погиб на месте, водитель фуры госпитализирован в тяжелом состоянии. В автобусе никто не пострадал, уточняет «Московский комсомолец».

Грузовик пробил ограждение и повис над железнодорожными путями, свидетельствуют фотографии очевидцев в соцсетях. Рядом с фурой стоит разбитый легковой автомобиль. Движение транспорта по мосту перекрыто, на прилегающих дорогах образовались заторы. На месте аварии работает 21 сотрудник МЧС.