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Думе предложили ввести маркировку запрещенных организаций в агрегаторах

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому новостные агрегаторы должны публиковать данные об экстремистских организациях только с указанием того, что они запрещены в России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили председатель Государственного собрания (Курултая) Башкортостана Константин Толкачев и депутат Госдумы Павел Качкаев. Изменения коснутся федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также ст. 3.5 и 13.37 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно документу, при распространении информации о нелегальных организациях агрегаторы и аудиовизуальные сервисы наравне со СМИ должны указывать, что их деятельность прекращена или запрещена на территории России.

Согласно документам, за нарушение правил публикаций на физических лиц предлагают накладывать штрафы в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., на должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб. и на юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Данные требования предусмотрены ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», утверждают авторы. Отсутствие ограничений, по мнению авторов законопроекта, «создает благоприятную почву» для «неверной интерпретации событий» и позиционирования запрещенных организаций как законно действующих.

В январе 2017 года Владимир Путин подписал так называемый закон об агрегаторах, который обязывает владельцев сервисов проверять достоверность информации, которая опубликована в СМИ.

Агрегаторами признаются ресурсы, аудитория которых достигает более 1 млн пользователей в сутки. В России таких сервисов четыре: «Яндекс.Новости», «Mail.Ru Новости», «Рамблер/Новости» и «СМИ2».

Теги: Госдума, новостной агрегатор, законопроект
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