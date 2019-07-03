Американские ученые впервые удалили ВИЧ из организма животного

Американские ученые провели эксперимент в Медицинском центре Университета Небраски, в результате которого удалось полностью удалить ВИЧ из ДНК мышей, об этом сообщает журнал Nature Communication.

Такого результата удалось добиться при помощи сочетания антиретровирусной терапии LASER ART и методики направленного редактирования геномов CRISPR-Cas9.

29 инфицированных мышей разделили на четыре группы, одна из которых получала сочетание антиретровирусной терапии и редактора CRISPR-Cas9. В результате у двух из семи мышей этой группы вирус не был обнаружен, хотя терапия была прекращена. У оставшихся пяти животных резко снизилось число зараженных клеток.

LASER ART — антиретровирусная терапия (АРТ), которая ограничивает распространение вируса, останавливая различные этапы его жизненного цикла. При этом ДНК вируса из генома не удаляется. Прекращение терапии приводит к возобновлению активности вируса и его развитию в стадию СПИД.

Система CRISPR-Cas9 позволяет редактировать ДНК вируса и вырезать провирусную ДНК ВИЧ из организма хозяина. В результате последовательного применения антиретровирусной терапии LASER ART и CRISPR-Cas9 вирус не был обнаружен в крови, лимфоидной ткани, костном мозге и головном мозге мышей. При отдельном применении этих методик такого эффекта ученым добиться не удалось.