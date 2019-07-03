«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа. По итогам сделки «Северсталь» будет контролировать 26% доли в СП, Linde — 74%. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Linde совместно с многолетним опытом «Северстали» по выпуску продукции, в том числе специально разработанной под требования клиента, позволит совместному предприятию обеспечить комплексными решениями потребителей и увеличить долю на внутреннем рынке», — отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

Совместное предприятие «Силовых машин» и Linde было создано в 2017 году в рамках локализации производства СВТО в России. Его мощность составляет пять-шесть СВТО в год, в том числе крупнотоннажных. Ожидается, что завод в Петербурге выйдет на полную производственную мощность в 2020–2021 году.

Каждой компании принадлежало по 50% в СП, однако в прошлом году «Силовые машины» снизило свою долю до 26%. В январе 2018 года «Силовые машины» попали под санкции Минфина США. Согласно правилу «50% +» ограничения касаются всех компаний, в которых доля фигуранта санкционного списка является контрольной.