В Волоколамске возбудили дело за фиктивные медосмотры водителей автобусов

Полиция по Волоколамскому району Москвы возбудила уголовное дело против компании «СитиМедСервис» и ее бывшего директора Сергея Криванкова. Дело возбуждено по статье 159 ч. 3 УК (мошенничество с использованием служебного положения). Постановление о его возбуждении, датированное 29 июня, есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник, близкий к властям Волоколамска.

Согласно документу компания фальсифицировала документы о медосмотре водителей в 2017 году для местного Центра по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. Ущерб по делу оценивается в 520 тыс. руб.

Регистратура ООО «СитиМедСервис» отказалась комментировать ситуацию для РБК. Сотрудник следственного отдела МВД по Волоколамскому району Александр Львов заявил РБК, что «не может комментировать уголовные дела, для этого есть адвокаты у людей».

Сам Криванков сказал РБК, что уволился в декабре этого года и после этого ничего не слышал о ситуации в «СитиМедСервис». «Водители выезжали, медосмотр проводили, документами все было зафиксировано, то есть все печати были, — утверждает он. — Никто ко мне за этот период не подошел, не рассказал, что кто-то там чего-то не проверяет». Криванков уверил, что периодически проверял путевые листы, на которых «вся документальность была правильно оформлена».

Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления — муниципальное учреждение, осуществляющее закупки для обеспечения деятельности администрации, такие как аренда автомобилей, ремонты, охрана, прокомментировал РБК советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов, назвав эту сферу «коррупционноемкой». Согласно данным СПАРК, последние несколько лет центр заключал контракты на 9–12 млн руб. в год.